وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع روسيا “حديدية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قال وزير الخارجية الصيني إن روسيا هي الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية. ووصف وزير الخارجية الصيني العلاقات مع روسيا بـ “الحديدية”. وقالت الصين إنه يجب إيلاء الأهمية لمخاوف روسيا الأمنية.

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