عاجل| إجازة الثانوي تسبق الابتدائي لأول مرة

ينتهي طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية لأول مرة من الامتحانات قبل طلاب الابتدائي، وذلك بحكم عدد المواد المختبرة، حيث يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية امتحاناتهم جميع أيام الأسبوع الحالي، بينما ينتهي الثلاثاء والأربعاء طلاب بعض مدارس المتوسط والثانوي.

دون تباعد

ويخوض طلاب الصف الثالث الابتدائي لأول مرة امتحاناتهم التحريرية الحضورية، وذلك بعد انتهاء الجائحة ورفع الاحترازات وتوجيه وزارة التعليم باختبار جميع الطلاب حضوريا، وأبلغت عدد من المدارس طلابها وأولياء أمورهم بالتعليمات والإرشادات الأولية لأداء الامتحان مع توفير بيئة صحية وتعليمية لاستقبال الطلاب خصوصا طلاب الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية، وعمل لجنة لاستقبالهم وتهيئتهم للامتحانات وذلك حرصا على استكمال أداء الامتحان بكل يسر وسهولة ورفض الرسائل السلبية عن الامتحانات والتخويف منها.

كما تم لأول مرة اختبار الطلاب في القاعات الدراسية دون تباعد بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية.

في المقابل بدأت الجهات المعنية تنفيذ خططها الموسمية حيال متابعة الاختبارات ومراقبة الطلاب أمام المدارس حرصا على سلامتهم والتأكد من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

مؤشرات محددة

وواصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، أمس، لليوم الثاني على التوالي أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضوريًا، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بالمناطق والمحافظات، بانتظام وبشكل سلس لسير عمليات الاختبارات وفق مؤشرات محددة، ومتابعة مستمرة من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم للوقوف على مجرياتها.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلبة خلال أيام الاختبارات التي تستمر طوال هذا الأسبوع، لا سيما طلبة المرحلة الابتدائية الذين يؤدون أول اختباراتهم حضوريًا بعد انقطاع مدة عامين بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، والمحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركتهم في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم.

أداء الطلبة

واستمرت، أمس، الزيارات الميدانية لمسؤولي وزارة التعليم ومديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس في المناطق والمحافظات؛ للوقوف على جميع العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسيرها الحضوري وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاطلاع على انتظام وأداء الطلبة للاختبارات، وكذلك متابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وكثف الطاقم التعليمي من المشرفين والموجهين ومديري المدارس العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضوريًا، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

المستوى التعليمي

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أمس، على سير الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المنطقة يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.