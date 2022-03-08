زيلينسكي: أنا داخل مكتبي بكييف وأبذل كل جهدي للانتصار في هذه الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، مقطع فيديو من داخل مكتبه في العاصمة كييف، لأول مرة منذ بداية الغزو الروسي؛ وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول هروبه من أوكرانيا، ليثبت عدم هروبه، ويؤكد بقائه وسط الجنود والمقاتلين في “كييف” حتى الانتصار في الحرب، حسب تعبيره.

واتهم “زيلينسكي” أن الجيش الروسي قام بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية، قائلًا :”كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية، هل يطبق ذلك؟ ما يطبق هو الدبابات الروسية، والغراد وراجمات الصواريخ والألغام الروسية”، متهمًا القوات الروسية بـ”تلغيم الطريق، الذي تم الاتفاق على إيصال الغذاء والدواء، عبره إلى مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا و”تدمير الحافلات” المخصّصة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.

وتابع زيلينسكي: “إنهم يقومون بفتح ممر صغير لعشرات الأشخاص إلى الأراضي المحتلة. ليس حتى باتجاه روسيا بل باتجاه أدوات الدعاية، مباشرة إلى كاميرات التلفزيون”، مشيرًا إلى أن “كييف” ستواصل التفاوض مع موسكو حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا :”سأبقى هنا، سأبقى في كييف… لست خائفاً”.