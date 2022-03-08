حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس «الفيفا» ويستعرضان مجالات التعاون الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية