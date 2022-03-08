شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثانية من «أيام مكة» للبرمجة والذكاء الاصطناعي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُدشّن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، النسخة الثانية من فعاليات «أيام مكة» للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

وتهدف الفعالية إلى استخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي لصناعة تطبيقات نوعية تعزز مفهوم «مكة الذكية»، وتشمل مجالات تحدي أيام مكة للبرمجة على ثلاثة مجالات، الأول «مجال الحج والعمرة»، عبر إيجاد حلول رقمية لتحسين تجربة الحج والعمرة من خلال ابتكارات تقنية وابتكار حلول رقمية، والثاني «مجال مدن المستقبل» عبر إيجاد حلول رقمية لابتكار حلول رقمية تسهم في صناعة مدن المستقبل الذكية، أما الثالث فهو «مجال السياحة والترفيه».