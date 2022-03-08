شكرا لقرائتكم خبر عن 395 مليون ريال لمشاريع تصريف الأمطار بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع ثلاثة عقود لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لكل من: «منطقة المحمدية، منطقة الهدى والأجاويد، طريق الملك فيصل عابر القارات سابقا» بتكلفة إجمالية للمشاريع الثلاثة تقدر بـ 395.193.965 ريالا، ويأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.