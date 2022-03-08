شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تغتنم فرص تطوير المجالات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي في جناح ‫وزارة الدفاع بمعرض الدفاع العالمي، العقيد طيار ركن ماجد الجعيد، أن معرض الدفاع سيكون محورياً في رحلة المملكة نحو تطوير الصناعات العسكرية وتوطينها وفقاً لرؤية المملكة، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر المكان الأنسب لاستضافة معرض دفاع بهذا الحجم وبهذا المستوى، لما يشكل نقطة التقاء مثالية لرواد الصناعة وصناع القرار على المستوى العالمي لرسم ملامح مستقبل صناعة الدفاع عبر حلول وتوافق العمليات.

وأشار إلى أن مشاركة وزارة الدفاع بهذا المعرض بصفته الشريك الرئيسي للمعرض تتماشى مع خطط الوزارة المتواكبة مع رؤية المملكة، والتي تستهدف اغتنام الفرص المتاحة لتطوير المجالات الدفاعية والأمنية وتعزيز مسيرة التوطين بالمملكة، وقال: قطاع الصناعات العسكرية يحظى بدعم كبير من خلال تطويره وتمكينه كونه يعتبر بيئة جاذبة وفرصة استثمارية واعدة. وأضاف: من أهداف المشاركة في معرض الدفاع العالمي هو تسليط الضوء على الاستعداد لجاهزية القوات المسلحة، وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في مجال التسليح والتدريب حتى وصلت في مصاف القوات المسلحة عالمياً وهذا بتوجيه مباشر من قبل سمو ولي العهد.

ومن جهته، تحدث قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة ومدير جامعة الدفاع الوطني اللواء ركن محمد الرويلي، ضمن جلسة حوارية عن تطوير المهارات الفنية والقيادية في ‫معرض الدفاع العالمي‬ تحدث فيها عن دور ‫ وزارة الدفاع‬ بإعداد قادة المستقبل بالتعاون مع أفضل المؤسسات العالمية، وشارك مدير عام الإدارة العامة للتخطيط في ‫وزارة الدفاع‬ خالد الصغيّر في الجلسة الحوارية التي بعنوان لقاء الحكومة السعودية، وتحدث فيها عن المراحل الانتقالية والتطويرية التي شهدتها الوزارة بما يتماشى ويحقق رؤية المملكة 2030.