شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستقبل ضيوف معرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، ضيوف الوزارة من وزراء للدفاع ونواب، وذلك لحضور معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وتجول الضيوف خلال الزيارة، في جناح وزارة الدفاع المشارك في المعرض، مطلعين على رحلة تطوير الوزارة، وما حققته من إنجازات في حماية الوطن ومقدراته براً وبحراً وجواً، إضافة إلى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.