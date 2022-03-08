شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ينقل تحيات القيادة إلى أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

‎ونقل سمو الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل سمو الشيخ تميم بن حمد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.

‎وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

‎ومن الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد العطية، والشيخ محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية.