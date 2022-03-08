شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون زهرة و3 آلاف شجرة تزين رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرست بلدية رأس تنورة، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، 225 ألف زهرة موسمية متنوعة، و3 آلاف شجرة وشجيرة متنوعة، إضافة إلى زراعة مسطحات خضراء بمساحة 18000 متر مربع.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الجاسم، أن الأزهار تنوَّعت بين «بيتونيا، الهاي برت، قطيفة، عنبر كشمير، فنكاروزا، زنيا»، بينما تنوعت الأشجار بين «بونسيانا، أكاسيا، لبخ، بتروفا، جهنمية، هيبسكس، بنوسيتم، نيم»، إضافة لأنواع مختلفة من الجهنيميات والصبارات.

وأكد «الجاسم» أن أعمال زراعة الأشجار والزهور متواصلة، وستشمل جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إستراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل رأس تنورة إلى مدينة خضراء، وتغطية الطرق والحدائق العامة والميادين كافة بأعداد كبيرة من الأشجار والزهور المتنوعة الأشكال والأصناف، لتضفي بُعدًا جماليًا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.