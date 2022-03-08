شكرا لقرائتكم خبر عن 58 % من سكان المملكة بدناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استشاري جراحة السمنة د. مالك المطيري، عن إصابة 58 % من سكان المملكة بالسمنة وزيادة الوزن، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المركز الـ 14 عالميا، في نسبة البدانة.

وأوضح، في الفعالية التي نظمها تجمع الشرقية الصحي، بعنوان: أبرز طرق التدخل الجراحي لعلاج السمنة المفرطة، افتراضيا، أن نسبة السمنة تصل إلى 20 %، وزيادة الوزن 38 %، مشيرا إلى أن كتلة الجسم الطبيعي ما بين 19 - 25، ومن 25 - 30، زيادة وزن، يمكن علاجه بالبرامج الغذائية، أو إبر التخسيس و«البالون»، ومن 30 - 35 أول مراحل السمنة، التي لا تتطلب، غالبا، التدخل الجراحي إلا في حالات معينة، كمعاناة المريض من السكر أو الاختناق الشديد بسبب السمنة، ومن 35 - 40 المرحلة الثانية من السمنة، ومن 40 إلى ما فوق الحالة المرضية التي تتطلب جراحة.

وقال: أنواع عمليات جراحة السمنة، يحددها الطبيب المختص، بحسب كل حالة، إذ إن مريض الضغط أو السكر أو المسن، يناسبه، جراحة «تحويل مسار»، وإذا كان صغيرا في العمر ولديه سكر أو ضغط، فيناسبه «تكميم المعدة».

وبين أن أهم أسباب السمنة، التغذية غير الصحية، وعدم ممارسة الرياضة، إضافة إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة، وتركيز النشويات والسكريات في الأطعمة، والجلوس لساعات طويلة أمام الحواسيب والألعاب الإلكترونية وشاشات التلفاز وقلة النشاط البدني.