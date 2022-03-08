شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل أسبوع الجلوكوما العالمي بـ«تخصصي العيون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّل مستشفى العيون التخصصي بالظهران، الأسبوع العالمي للجلوكوما، بدار الرعاية الاجتماعية بالدمام، تحت شعار: «العالم مشرق، حافظ على بصرك».

وهدفت الفعالية إلى زيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية، وتضمنت العديد من الفحوصات، ومنها قياس النظر وضغط العين، والتوعية بمرض الجلوكوما وأهمية الفحص المبكر لضغط العين لتفادي مرض الماء الأزرق المسمى بـ «سارق النظر»، والذي أطلق عليه هذا الاسم، بسبب تأثر النظر تدريجيا دون أعراض واضحة في بداية الأمر.

وأكدت مديرة مستشفى العيون التخصصي د. إيمان الملا، أهمية الانتظام في استخدام القطرات الخافضة لضغط العين حسب تعليمات الطبيب المعالج، والمحافظة على مواعيد زيارة الطبيب المختص دون تأخير، تفاديًا لأي مضاعفات تؤثر في العصب البصري وتسبب تدهور الرؤية.