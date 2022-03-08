شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 52 سيارة تالفة بالنعيرية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة النعيرية 52 سيارة مهملة وتالفة بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية لأحياء المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن برامج معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المكلف فراج الحسيني، استمرار العمل على رفع إزالة المركبات المهملة، بعد وضع ملصقات إشعار لأصحابها بتصحيح أوضاعها، وإزالتها، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات تسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، وأهمية الحفاظ على البيئة وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.

وشدد على أهمية الحس الحضاري في الحفاظ على المظهر العام للمحافظة، داعيا أصحاب المركبات إلى المبادرة والتعاون في معالجة وضع السيارات في حينه قبل أن تكون عرضة للرفع من الموقع.