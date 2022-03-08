شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يتفقد مشاريع الشبكة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف محافظ القطيف إبراهيم الخريف، أمس، على سير العمل في شبكة القطيف الصحية، من خلال زيارة ميدانية للمستشفى المركزي، اطمأن من خلالها على صحة المرضى والخدمات المقدمة.

وشملت جولة المحافظ أقسام المستشفى، والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وعاد خلالها عددًا من المرضى، وأهداهم باقات من الورود، واطمأن على صحتهم وسلامتهم وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مشاريع صحية

وشاهد المحافظ عرضًا مرئيًا عن إنجازات شبكة القطيف، وكذلك قطاع الوسطى خلال العام المنصرم، والمشاريع الصحية المنفذة، إلى جانب المشاريع النوعية الجاري تنفيذها، ومشاريع الشبكة المستقبلية، إلى جانب عرض مرئي عن واقع ومستوى الخدمات المقدمة في شبكة الخدمات الصحية الطرفية بالمحافظة، وكذلك الجهود التثقيفية التي ينفذها القطاع الصحي على مدار العام.

وأشاد المحافظ بما شاهده من إنجازات، وبالخدمات التي تمّ تقديمها خاصة خلال الجائحة، وبالدور الذي بذله جميع الممارسين الصحيين خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن كل ذلك لم يأتِ من فراغ بل بتوفيق من الله -سبحانه وتعالى- ثم حرص الدولة وقيادتها الرشيدة -أيّدها الله- وتقديمها الغالي والنفيس لضمان صحة وسلامة المواطنين لتقديم أرقى الخدمات على كافة الصعد لتحقيق رضا المستفيدين.

الجانب التوعوي

وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي المبني على الدراسات والمؤشرات الصحية، والاستفادة من التقنية الحديثة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القائمين في هذا المجال.

وكان في استقبال المحافظ عدد من القيادات الإدارية والطبية يتقدمهم رئيس تشغيل الشبكة د. رياض الموسى، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية بشبكة القطيف د. حسن الفرج، ومدير مستشفى الأمير محمد بن فهد د. محمد الخليفة، والمدير التنفيذي للرعاية وصحة المجتمع بشبكة القطيف الصحية د. هادي الشيخ ناصر، والمدير التنفيذي لقطاع الوسطى بشبكة الخدمات الصحية الطرفية د. حمد العمري، ومدير الخدمات الطبية بقطاع صفوى د. علي الشافعي، ومساعد المدير التنفيذي لمستشفى صفوى العام ميثم الخضراوي، ونائب المدير التنفيذي لمستشفى عنك العام سعيد الغامدي.

وقف على واقع الخدمات المقدمة للمستفيدين

أكد ضرورة تعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي