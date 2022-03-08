شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأداء الوظيفي لـ 60 مديرا بالأحوال المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل بعنوان: «مفاهيم الأداء الوظيفي»، بحضور 60 مديرا للأحوال المدنية، قدمها «عن بعد» رئيس وحدة الأداء الوظيفي بالوزارة فهد الرويلي.

وقال مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، خلال الورشة التي عقدت بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية، إن آلية تقييم الأداء الوظيفي من الأمور التي يجب أن يعرفها كل مدير إدارة بشكل دقيق، ليتمكن من تقييم موظفيه بكل أمانة ومصداقية، ولا بد أن يقرأ الأهداف بموضوعية وأن يصيغها قبل ذلك بشكل متقن، معبرا عن سعادته بالتعاون المشترك وبتكامل الأدوار مع الجهات المعنية ذات العلاقة، الأمر الذي من شأنه، تحقيق أثر إيجابي على العمل والموظفين أيضا، وتبادل المعلومات والخبرات.

وتطرقت الورشة إلى دور الأداء وتخطيط ميثاقه، ومفهوم الجدارات الوظيفية، وصياغة الأهداف الذكية، وآلية تقييم الأداء الوظيفي.

وبين «الرويلي»، خلال الورشة، أن مصادر الأهداف تستمد من الخطة الإستراتيجية للمنظمة، وعن طريق البرامج والمشاريع، إضافة إلى الوصف الوظيفي والدور الذي يؤديه الموظف والمهام اليومية. وفي نهاية الورشة تم استعراض نماذج لكتابة الأهداف، مع الرد على استفسارات الحضور.