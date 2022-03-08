شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويدعو معهد التدريب الصناعي للتركيز على مهن القطاعات الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. حمد آل الشيخ، أمس، مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بمحافظة الأحساء، وكان في استقباله، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد.

وشاهد الوزير في مستهل الجولة عرضاً تقديمياً عن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية.

وشملت جولة الوزير القاعات الدراسية، ومركز الاختبارات، والورش التدريبية، إضافةً إلى ركن السلامة، ملتقياً ببعض المدربين والمدربات، وخريجات كوادر الصحة والسلامة المهنية.

ونوه بالإمكانات والفرص المتاحة على برامج ومسارات المعهد -أحد ثمار الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص- داعياً للعمل على تطوير تلك البرامج والمسارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بالتركيز على مهن القطاعات الحديثة، بما يتناسب مع وظائف المستقبل، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة، القائمة على المعرفة.

من جانبه عبّر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن شكره لوزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة على هذه الزيارة، ووقوفه ميدانياً على البرامج التدريبية للمعهد، مشيراً إلى أن المعهد يسعى لإعداد الشباب السعودي وتأهيله كقوى عاملة في عدة تخصصات مختلفة لسد احتياجات صناعات النفط والغاز والكيميائيات الحالية والمستقبلية في المملكة.