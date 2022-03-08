شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويترأس اجتماع لجنة «السلامة المرورية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الـثلاثـاء 5 شعبان 1443هـ، الـموافـق 8 مارس 2022م، اجتماع اللجنة الدوري، في ديوان الإمارة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو السعودية ، وسابك، وغرفة الشرقية، وعدد من أصحاب الخبرة.

ويقدم أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي عرضًا يتضمن تقريرًا عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة في المنطقة التي تشمل الوفيات والإصابات البالغة لعام 2021م ومقارنتها مع العام الذي قبله، وكذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ملف تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى مستهدفات عام 2021 م ومقارنتها بالأرقام الفعلية التي حققتها المنطقة الشرقية خلال نفس العام.

ويشمل استعراض إحصائيات الحوادث الجسيمة، وما نتج عنها للأعوام 2021 و2020 مع عام 2019م، وتفاصيل حوادث الدهس في مدن ومحافظات المنطقة، وأهم مستجدات أعمال اللجنة بالمنطقة، والتي تشتمل على مشروع معالجة النقاط السوداء داخل المدن وعلى الطرق السريعة، وكذلك أهم الجهود الضبطية والهندسية والتوعوية خلال هذا العام، ومن ثم مستجدات الطريق الآمن، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تحسين زمن الاستجابة الإسعافية للحوادث المرورية.