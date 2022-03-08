شكرا لقرائتكم خبر عن 9500 طالب بمدرسة تحفيظ القرآن في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل خالد الجبر أن عدد الطلاب في الجمعية بالجبيل هو 9500 طالب وطالبة، يتلقون الدراسة في حلقات القرآن، والتي تشمل تعلم القرآن وفهمه وتدبّره، كي يتخلق الطالب بأخلاق القرآن.

وأضاف: يشمل ذلك تعليم القرآن، ومعانيه؛ ليخرج طالبا نافعا صالحا يخدم مجتمعه وبلده، والمشاريع التي أطلقت مؤخرًا هي مشاريع تعليمية نسائية، ستكون حاضنة لمجتمع الجبيل، بقيمة 85 مليون ريال، تشمل تدشين المرحلة الأولى لوقف منار القرآن بقيمة 35 مليون ريال، وهي عبارة عن مجمع قرآني، يضم معهدًا لإعداد المعلمات وملتقى فتيات، ومركزًا للإشراف النسائي، بتكلفة 32 مليون ريال.

وأشار إلى اكتمال المرحلة الأولى من مدرسة نوره الجلاسي «رحمها الله»، بقيمة 3.5 مليون ريال، إضافةً إلى إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من وقف منار القرآن بقيمة 50 مليون ريال، وستكون المدرسة الأولى بحي الحمراء بقيمة 20 مليون ريال، وهي عبارة عن مجمع قرآني، ومدرسة، وروضة، وحضانة، وصالات متعددة الأغراض.

ولفت إلى المرحلة الثالثة، وهي عبارة عن مدرسة بحي الخالدية بالجبيل بقيمة 30 مليون ريال، وهي مجمع قرآني، عبارة عن مدرسة وروضة وحضانة وصالات متعددة الأغراض ومركز تدريب ومدرسة خاصة لتحفيظ القرآن، مضيفًا إنهم يتلقون كل الدعم من ولاة الأمر «يحفظهم الله» في رعاية الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضًا رعايتهم في المسابقات السنوية، وطبع المصحف الشريف.