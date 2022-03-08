شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الإسلام يحثنا على مكارم الأخلاق وغرس القيم في نفوس النشء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن ديننا الإسلامي حثنا على مكارم الأخلاق وحسن التعامل، وأهمية غرس القيم والمبادئ في نفوس النشء، منوهًا بأهمية تكاتف الجهود لإيصال الرسائل التوعوية الهادفة والمعززة للأخلاق واستغلال المنصات الإلكترونية الحديثة للانتشار بشكل أكبر وأوسع لإيصال رسائل إيجابية موجهة لجميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام «ذوق» محمد الدبل، وأعضاء المجلس، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، رفع الدبل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية ورسالتها، مؤكدا أن الجمعية تسعى لترسيخ قيمة الذوق العام في مختلف مناشطها وأعمالها.