شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % مشاركة نسائية في العمل التطوعي بـ«بر الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرة إدارة التطوع بجمعية البر بالمنطقة الشرقية د. فاطمة البخيت: إن نسبة مشاركة المرأة في العمل التطوعي بالجمعية مقارنة بالذكور، ارتفعت من 45 % إلى 70 % خلال عام واحد، ليصل إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالجمعية بنهاية عام 2021 إلى 2400 متطوع.

وشكرت د. البخيت صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالشرقية وسمو نائبه على دعمهما غير المحدود لبرامج وأنشطة الجمعية والاهتمام بالعمل التطوعي وتشجيع المتطوعين والمتطوعات سعيا لتحقيق رؤية المملكة التنموية 2030 في الوصول بالقطاع غير الربحي إلى مليون متطوع.

وبينت أن الجمعية وفرت العديد من الفرص التطوعية للمتطوعين والمتطوعات وأتاحت أمام المتطوعات فرصا تطوعية متميزة كالتطوع في مجال التدريب والتأهيل لخدمة مستفيدات الجمعية وفتح الفرص التطوعية للمتطوعات في مجال البحث الاجتماعي وتنظيم الفعاليات والبرامج والنشر الإعلامي والتصميم والفن التشكيلي وتوزيع السلال الغذائية ورسم التصاميم الهندسية المعمارية.

وأكدت د. البخيت أن الجمعية تسعى لبناء ثقافة العمل التطوعي باعتبار ذلك جانبا هاما من جوانب التطوير والتنمية المستدامة مشيرة إلى حصول جمعية البر بالمنطقة الشرقية على اعتماد وحدة التطوع في الجمعية بمركز التميز لتطوير المبادرات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كوحدة عاملة وفقا لمعايير ومواصفات المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع بالمملكة «إدامة» وحصولها أيضا على المركز الثاني بين الجهات غير الربحية الأكثر تفاعلا في منصة العمل التطوعي، وذلك لتوفير الجمعية أكبر عدد من الفرص التطوعية للمتطوعين واستقطابهم لمنصة العمل التطوعي.

وعرضت الجمعية فرصا للتطوع التخصصي «التقني - الفني - الإداري»، وعددت من الفرص التطوعية لجذب العديد من المتطوعين للمشاركة عبر منصاتها التطوعية كما تسجل ساعات تطوعية معتمدة للمتطوعين وتمنح شهادات للمتطوعين المشاركين ببرامجها وأنشطتها.