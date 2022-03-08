محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذر د. علي الشهري استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية الوقائية.
وقال الشهري، عبر حسابه في “تويتر” إن المضاد الحيوي الوقائي لالتهاب الجروح في العمليات الجراحية غالباً يعطى جرعة واحدة فقط”.
وأضاف أنه في حالات نادرة يحتاج المريض لأكثر من جرعة، موضحا أن إضافة جرعات داخل غرفة العمليات تحكمها عدة عوامل.
وأشار الشهري، إلى أن الاستمرار في إعطاء المريض المضاد الحيوي الوقائي بعد العملية بدون سبب واضح قد يضر المريض.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر المضاد الحيوي الوقائي.. ما هي ضوابط استخدامه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.