استشاري يكشف سبب التعرق والاحساس بالحر ليلًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري قلب خبير الضغط والتوتر، عن أعراض تظهر للبعض تكون من علامات الإصابة بضغط الدم.

وقال “الغامدي” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” التعرق والإحساس بالحر ليلا، قد يكون عرض من أعراض ارتفاع الضغط خصوصا إذا رافقه صعوبة النوم على الجهة اليسرى”.

ويعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن يشعروا بأي عَرَض.

وضغط الدم المرتفع وغير المُراقَب يزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية.