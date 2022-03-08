السعوديه الغبيشي يودع حياة العزوبية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل علي بن محمد الغُبيشي الزهراني من منسوبي مكتب التعليم بوسط جدة، بزواج نجله عبدالله، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته الغامرة بدخول القفص الذهبي.

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