السعوديه والدة صالح آل صالح

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى، والدة صالح بن محمد خميس آل صالح، شيخ قبيلة القروق، والفقيدة والدة الرقيب أول علي، وشقيقة العقيد صالح العلواني، واللواء سليمان العلواني (رحمه الله)، وشقيقة كل من؛ إبراهيم، وعلي، والعميد سعود العلواني، وعمة الزميل أحمد العلواني من منسوبي فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة.
وتتقبل قبيلة آل صالح وأسرة الفقيدة التعازي في دار الأسرة الكائنة في حي ساق، شمال محافظة العُلا.
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