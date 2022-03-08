7 متهمين توقفهم نزاهة يوميا #عاجل

ربيع الثاني
الجولات الرقابية
6459
التحقيق
657
الموقوفون
250
الجهات
وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
أبرز جرائم الفساد المالي والإداري
الرشوة
استغلال النفوذ الوظيفي
إساءة استخدام السلطة
التزوير
جمادى الأولى
الجولات الرقابية
5518
التحقيق
641
الموقوفون
233 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة
الجهات
وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة،الحرس الوطني، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
أبرز جرائم الفساد المالي والإداري
الرشوة
استغلال النفوذ الوظيفي
غسل الأموال
اختلاس المال العام
إساءة استخدام السلطة
التزوير
جمادى الآخرة
الجولات الرقابية
4286
التحقيق
634
الموقوفون
234 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة
الجهات
وزارات ( الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم)
أبرز جرائم الفساد المالي والإداري
الرشوة
استغلال النفوذ الوظيفي
إساءة استخدام السلطة
التزوير
رجب
الجولات الرقابية
5072
التحقيق
544
الموقوفون
143 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة
الجهات
وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)
أبرز جرائم الفساد المالي والإداري
الرشوة
استغلال النفوذ الوظيفي
إساءة استخدام السلطة
التزوير
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