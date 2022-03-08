7 متهمين توقفهم نزاهة يوميا #عاجل

قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الأربعة أشهر الماضية بمباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية جراء 2476 تحقيقًا لحماية المال العام والحفاظ عليه حيث تصدر شهر ربيع الثاني الأعلى في التحقيقات حسب بيانات الهيئة بـ657 تحقيقًا، وتم خلال الفترة نفسها إيقاف 860 شخصًا منهم 143 خلال شهر رجب الماضي ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. ربيع الثاني الجولات الرقابية 6459 التحقيق 657 الموقوفون 250 الجهات وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) أبرز جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي إساءة استخدام السلطة التزوير جمادى الأولى الجولات الرقابية 5518 التحقيق 641 الموقوفون 233 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة الجهات وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة،الحرس الوطني، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) أبرز جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي غسل الأموال اختلاس المال العام إساءة استخدام السلطة التزوير جمادى الآخرة الجولات الرقابية 4286 التحقيق 634 الموقوفون 234 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة الجهات وزارات ( الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) أبرز جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي إساءة استخدام السلطة التزوير رجب الجولات الرقابية 5072 التحقيق 544 الموقوفون 143 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة الجهات وزارات ( الدفاع، الداخلية، الصحة، التعليم، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) أبرز جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي إساءة استخدام السلطة التزوير



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