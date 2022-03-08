تدريب الباحثين المشاركين في التعداد

انطلقت، الأحد ولخمسة أيام متتالية، المرحلة الأولى من فعاليات دورة الباحثين الميدانيين المشاركين في أعمال مشروع تعداد السعودية 2022 في 21 مركز تدريب بمنطقة عسير، والتي تهدف إلى تدريب الباحثين الميدانيين على استمارات التعداد بكافة أنواعها، وكيفية التعامل مع المدلي بالبيانات وطريقة الوصول إلى الوحدات العقارية، وستكون المرحلة الثانية بعد انتهاء شهر رمضان القادم وتستمر يومين فقط.

ودشن المشرف العام بهيئة الإحصاء بمنطقة عسير الأستاذ عايض العمري ورشة تدريب الباحثين الميدانيين في مركز أبها على مسرح إدارة التعليم وبمشاركة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العمري، فيما دشن المشرف الإقليمي للمنطقة الأستاذ عبدالعزيز حموض انطلاق ورشة مركز محافظة خميس مشيط على مسرح جامعة الملك خالد بحضور مشرف مركز خميس مشيط الأستاذ علي القحطاني، ومشاركة رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، والذي ناب عنه وكيل الجامعة الدكتور محمد البحيري، ثم أعلن عن انطلاق تدريب الباحثين.

وانطلق التدشين بمركزي أبها وخميس مشيط باحتفال قصير ابتدأ بالسلام الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، جاء بعدها كلمة عن أهمية التعداد في التنمية والدور الكبير للباحث في هذا العمل الوطني، ألقاها في مركز أبها المشرف العام الأستاذ عايض العمري، أما في مركز خميس مشيط فألقاها الأستاذ علي القحطاني، تلا ذلك في مركز الخميس كلمة رئيس جامعة الملك خالد والتي ألقاها نيابة عنه وكيل الجامعة أما في مركز أبها فألقى الكلمة التشريفية مدير عام التعليم بالمنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت في العمل على تعداد السعودية 2022، من خلال تحديث العناوين بوضع باركود وملصقات على المنازل، التي تعتبر إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، والتي تم تنفيذها من خلال زيارة المراقبين الميدانيين للوحدات السكنية كافة، وجرى خلالها حصر جميع الوحدات المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة بوضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحوي رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية، لربط الوحدات المأهولة رقميًا بهوية رب الأسرة.

وصدرت الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1443)، (2022) في مساء الإثنين 8 شوال 1443الموافق 9 مايو 2022.