ردت المحكمة الجزائية ببريدة دعوى المدعي العام والغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ضد عدد من منتسبيها الذين اتهمتهم بالتشهير وإلحاق الضرر عبر عدد من التغريدات في موقع «تويتر»، وتضمنت هذه التغريدات انتقادات لتعيين موظفين برواتب عالية ومخالفة لشروط التوظيف، وانتقاد الاستثمار والتصرف بأصول الغرفة المالية والعقارية، فضلا عن انتقاد بعض قرارات مجلس الإدارة. أهم مبررات رد الدعوى على النيابة التحقق من نظامية التغريدات ومطابقتها للواقع صحة المعلومات في التغريدات المنشورة لم تتضمن التغريدات أي إساءات شخصية



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | جزائية بريدة تنتصر لمنتقدي غرفة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.