البرازيل تسجل 20456 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت البرازيل20456‭ ‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 198 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 2969469 إصابة منذ بدء الجائحة، والمتوفين 652341.

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