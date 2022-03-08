الخريف يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال المدَّة من (6 – 9) مارس 2022م.
ورافق وزير الصناعة والثروة المدنية في جولته، وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.
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