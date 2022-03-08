التوقيع على “بروتوكول” للتعاون بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الأعيان الأردني

محمد بن مسعود - الدمام - وقَّع مجلس المستشارين المغربي ومجلس الأعيان الأردني، في الرباط يوم الاثنين، على “بروتوكول” تعاون يلتزمان بموجبه بتشجيع الحوار البرلماني والإسهام في تقوية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين الشعبين.

وينصُّ “البروتوكول” الذي وقَّعه من الجانب المغربي رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وعن الجانب الأردني رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، الذي يزور المغرب حالياً، على التزام الطرفين بالحرص على تفعيل الأنشطة ذات الصلة بالتعاون البرلماني على أساس هياكلهما التشريعية والإدارية، أو عبر مجموعات الأخوة والصداقة، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تقوية التعاون البرلماني في جميع المجالات والموضوعات المندرجة ضمن اختصاصاتهما.

كما يلتزمان حسب الاتفاق، بالقيام بمبادرات تشمل تنظيم ندوات ومنتديات وأيام دراسية تواصلية، وبرامج تدريب لفائدة الموظفين، وجلسات عمل وتظاهرات إقليمية ودولية، تروم إلى تشجيع التفكير وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الالتزام بتنسيق التعاون داخل الهيئات البرلمانية المتعددة الأطراف على الصعيد الجهوي والقاري والدولي.