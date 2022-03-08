المندوب الروسي لدى مجلس الأمن يكشف سبب تفاقم الأوضاع في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الروسية ضمنت خروج 180 موظفا تابعين للأمم المتحدة من كييف، مشيرا إلى أن أوكرانيا تستخدم أكثر من 1500 أجنبي دروعا بشرية.

وأوضح في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم، أن 19 ألف مركبة خاصة عبرت الحدود الروسية.

وأضاف أن رئيس بلدية سومي قال إنه لن تكون هناك ممرات آمنة، مؤكدًا أن كييف تستخدم كل السبل لمنع مغادرة الأوكرانيين الراغبين بالمغادرة إلى روسيا، ومشددا على أن السلطات الأوكرانية ترفض بشكل قاطع التعاون في عمليات الإجلاء من خاركيف وسومي.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، إن الأوضاع تتفاقم في أوكرانيا بسبب ما يقوم بها الراديكاليون، مؤكدًا أن أمن المدنيين في أوكرانيا ليس مشكلة بلاده، متابعًا: “من يقصفهم هم المتطرفون الأوكرانيون”.