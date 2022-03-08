انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السفارة الروسية في بيلاروسيا، اليوم أن “الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا قد انتهت”.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن البعثة الدبلوماسية الروسية أن المناقشة بين الوفدين جرت خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع”.

وقال مساعد الرئيس الروسي رئيس وفد بلاده في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي : “يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غداً، وقد أكد الجانب الأوكراني على ذلك”، موضحاً أن “روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء”.