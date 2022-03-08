الداخلية تستعرض منصة الإنذار الآلي في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - تستعرض وزارة الداخلية للزوار في جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال المدَّة من (6 – 9) مارس 2022م، منصة الإنذار الآلي، لربط كواشف الإنذار بمراكز عمليات الدفاع المدني لترحيل البلاغات بشكل إلكتروني.

وتهدف منصة الإنذار الآلي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للدفاع المدني (2019 – 2023) في المحافظة على الأرواح والممتلكات، وتسهيل عملية وصول فرق الدفاع المدني إلى مواقع البلاغات، والربط والتكامل مع منصة وزارة الداخلية “ميدان”، ضمن الحلول الذكية المتعددة للوزارة.

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تعدُّ من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.