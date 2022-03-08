السعوديه الزميل أحمد الكناني يفجع بوفاة والدته

محمد بن مسعود - الدمام - فجع الزميل أحمد علي الكناني بوفاة والدته أمس (الإثنين)، وسيصلى عليها عصر اليوم (الثلاثاء) بجامع البرك، وسيتم دفنها بمقابر البرك. والفقيدة حرم علي بن إبراهيم الكناني، ووالدة كل من: إبراهيم، عبدالرحمن، أحمد، وشامي. وتستقبل أسرة الفقيدة العزاء بدار علي الكناني الكائنة بحي الكورنيش بمدينة القنفذة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعية الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.