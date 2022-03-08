الماشية تجتاح الشانزليزيه

محمد بن مسعود - الدمام - احتفالا بمهرجان الزراعة الفرنسي، سارت مجموعة كبيرة من الأغنام في أشهر شارع في العالم – الشانزليزيه – أتى بها الرعاة من منطقة بيرن الجنوبية جنبا إلى جنب مع الأبقار والحمير.

وفقا لموقع Yahoo News قال المربي لوك مارتن: «سنحاول أن نجعل الباريسيين سعداء باستعراضنا، لكي يروا ما يجري على بعد 700 أو 800 كيلومتر من هنا». وأوضح موقع Yahoo News كان من المفترض أن يكون الحدث أيضا احتفالا بالممارسة التقليدية للترحيل، ونقل الماشية إلى مراعيها الصيفية، والتي تقام كل عام في منطقة البرانس. سار القطيع لمسافة كيلومتر واحد بقيادة فنان يرتدي زي الملك الفرنسي السابق هنري الرابع، الذي جاء من منطقة بيرن.