القبض على 7 مواطنين إثر مشاجرة جماعية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن شرطة مدينة سكاكا قبضت على 7 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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