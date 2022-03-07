نعمل معا في الباحة

وضع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمس حجر الأساس لمبادرة أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل «نعمل معاً»، وذلك بتقاطع طريق الملك فهد «عقبة الباحة» مع الطريق الدائري. واطلع على عدد من اللوحات التي توضح آلية تنفيذ المبادرة، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، ومن مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، عن المبادرة التي تستهدف العمل على إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع والميادين والمحاور على طرق منطقة الباحة، بمشاركة الشركاء بعدد من الجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية.



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