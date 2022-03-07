3 مسارات تجريبية لمشروع حافلات مكة

كشف المتحدث باسم مشروع حافلات مكة المكرمة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور ريان الحازمي لـ«دوت الخليج» أن أبرز المستجدات التي سيتم تنفيذها بمشروع نقل الحافلات بمدينة مكة المكرمة خلال الفترة القادمة تتمثل بتدشين التشغيل التجريبي لمسارات جديدة في مشروع النقل العام بالحافلات في مكة، والتي ستخدم السكان والزوار في المدينة على نطاق أكبر، وستكون المرحلة الثانية إطلاق مسارات 6 و7 و12 للمشروع بشكل تجريبي، وكانت المرحلة التجريبية الأولى بدأت بمسار 7A وحققت نجاحا باهرا.
وأضاف الحازمي أنه سيتم الانتهاء من كامل المشروع على أرض الواقع حسب خطة استكمال المشروع بكافة مساراته خلال العام الحالي 2022.
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