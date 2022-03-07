إزالة 14 ألف ملصق عشوائي في عسير

عالجت أمانة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي نحو 492 موقعا في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك عبر حملة ميدانية مكثفة لإزالة الملصقات العشوائية من الأماكن والممتلكات العامة، بهدف تعزيز النظافة العامة والحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

وجاءت الحملة بهدف رصد ومعالجة انتشار الإعلانات التجارية العشوائية للحد من التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمشاركة الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات وأكثر من 577 متطوعا على مستوى بلديات المنطقة.

تحسين المشهد

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الحملة أزالت الصور والشعارات والإعلانات العشوائية الملصقة على الجدران واللوحات التحذيرية والإرشادية وأعمدة الإنارة، وجاءت تلك الحملة ضمن جهود أمانة المنطقة وبلدياتها لتحسين المشهد الحضري وسعيها المستمر للحد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام في المنطقة، والمحافظة على الممتلكات العامة من التشويه.

مساهمة الفعالة

وتمت إزالة ما يتجاوز 14.270 ملصقا و لوحة عشوائية في نحو 492 موقعا بكافة مدن ومحافظات المنطقة خلال الأسبوع الماضي وفقا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري المختلفة.

ودعت أمانة عسير المجتمع إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن والمحافظات، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.