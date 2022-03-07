التزام بالتعليمات
وتلقى الفريق 857 بلاغ عن فقد أشخاص ومركبات عالقة خلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بواقع 32 بلاغًا في اليوم الواحد تقريبًا.
وكان من أبرز البلاغات وجود مركبة عالقة بأحد سفوح الجبال كانت على وشك السقوط للهاوية وتمكن أعضاء الفريق من استخراجها وسحبها بعد مجهود كبير استمر لعدة ساعات، داعين المواطنين والمقيمين بأخذ الحذر والالتزام بالتعليمات والإرشادات المقدمة من الدفاع المدني وهيئة الإرصاد وفرق الإنقاذ وعدم المجازفة والمغامرة في الأماكن الوعرة والخطيرة وتجنب السيول والأمطار الغزيرة والوحول والرمال الصحراوية.
البعيثة وعفيف
من جهة أخرى تلقى الفريق بلاغًا عن مفقود بالقرب من البعيثة الجديدة التابعة لمنطقة القصيم كان يستقل مركبة، وتم العثور عليه في حالة صحية جيدة، كما ورد للفريق بلاغًا عن شخص مفقود مترجلًا على قدميه بالقرب من عفيف التابعة لمنطقة الرياض، وتم إنقاذه دون أن يلحق به أذى، فيما مازال البحث جاريًا عن 3 مفقودين أعلن عنهم بجدة وتبوك والرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أشهر و10 جولات للعثور على مفقود بصحراء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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