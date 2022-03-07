أمير الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

يترأس أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الأمير سعود بن نايف، الثلاثاء 5 شعبان 1443، 8 مارس 2022، اجتماع اللجنة الدوري في ديوان الإمارة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو السعودية وسابك وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة. وسيقدم أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي عرضاً يتضمن تقريراً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة في المنطقة التي تشمل الوفيات والإصابات البليغة لعام 2021، ومقارنتها مع العام الذي قبله، وكذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ملف تعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى مستهدفات عام 2021م ومقارنتها بالأرقام الفعلية التي حققتها المنطقة الشرقية خلال نفس العام. بالإضافة لاستعراض إحصائيات الحوادث الجسيمة، وما نتج عنها للأعوام 2021 و2020 مع عام 2019م، وتفاصيل حوادث الدهس في مدن ومحافظات المنطقة، وأهم مستجدات أعمال اللجنة بالمنطقة، والتي تشمل على مشروع معالجة النقاط السوداء داخل المدن وعلى الطرق السريعة، وكذلك أهم الجهود الضبطية والهندسية والتوعوية خلال هذا العام، ومن ثم مستجدات الطريق الآمن، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تحسين زمن الاستجابة الإسعافية للحوادث المرورية.



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