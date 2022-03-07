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رئيس توغو يؤكد وقوف بلاده مع المملكة تجاه مختلف القضايا 

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الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما رئيس جمهورية توغو، بالقصر الرئاسي اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية توغو بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية .

وأكد فخامته وقوف بلاده مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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