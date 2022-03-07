شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يشهد توقيع عقود 3 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع ثلاثة عقود لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لكل من مناطق المحمدية، والهدى، والأجاويد، إضافة إلى طريق الملك فيصل «عابر القارات سابقا» بتكلفة إجمالية للمشاريع الثلاثة تقدر بـ 395193965 ريالا، وذلك ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف مشروع تنفيذ حلول مياه الأمطار لمنطقة المحمدية، إلى تصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و2، وحلول التصريف لشارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز المجاورين لأحياء المحمدية، ويحد المنطقة المستهدفة من الشرق طريق المدينة، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع السلام ومن الجنوب حي النعيم.

ويغطي التصميم المقترح واحدة من المناطق التجارية والسكنية المرموقة في محافظة جدة، والواقعة بين طريقي الأمير سلطان والملك عبدالعزيز، وستسهم حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة المحمدية بشكل كبير في تحسين شبكة مصب المطار القائمة، كما سيسهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وتتراوح سعات الأنابيب من 600 مم إلى 2200 مم، بينما تبلغ مساحة مستجمعات المياه التي تغطيها هذه الحلول التصميمية نحو 1467 هكتارا.

ويعد مشروع منطقة الهدى والأجاويد، عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

ويهدف المشروع إلى خدمة مساحة تقدر بنحو 24.04 وبطول يتجاوز 10 كلم طولية، والتي تشكل في معظمها مناطق سكنية، حيث إن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يعد عنصرا مهما في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.

وسيشتمل مشروع تنفيذ حلول الأمطار لطريق الملك فيصل، إنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول 10 كلم مزودة بالمناهل ومصائد تصريف الأمطار.

ويعد طريق الملك فيصل (عابر القارات) الشريان الرئيس للمرور المحلي الذي يخدم أحياء أبحر الشمالية والشراع والياقوت، إضافة إلى الصواري والزمرد، وقد شهد المسار حالات تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية، في حين تتصف المناطق المستهدفة بهذا المشروع بأنها مناطق تطوير واعدة بمشروعات حيوية مما يتطلب تنفيذ حلول دائمة وتوفير بنية تحتية للأمطار تسهم في تحسين مستوى الخدمات للسكان.

المشاريع الثلاثة:

1 - حلول مياه الأمطار لمنطقة المحمدية







195,071,215 ريالا تكلفته



36 شهرا مدة تنفيذه، يشمل:



تصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و2



حلول التصريف لشارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز المجاورين لأحياء المحمدية



21 كلم الطول الإجمالي للشبكة المقترحة متضمنة



338 من المناهيل



2 - مشروع منطقة الهدى والأجاويد، والذي قدرت تكلفته بنحو





114,292,313 ريالا



30 شهرا مدة تنفيذه



3 - حلول الأمطار لطريق الملك فيصل