شكرا لقرائتكم خبر تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الفالح أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري.
من جانبه، ثمن العوهلي، الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار كشريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، لافتا إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة.
يذكر أن وزارة الاستثمار بالعمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومنظومة الدفاع والأمن تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة «استثمر في السعودية» التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.
أهداف مذكرات التفاهم:
- استكشاف الفرص الاستثمارية
- بناء القدرات المحلية
- المساهمة في نقل التقنية وتوطينها
- تطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي
- افتتاح مقرات لعدد من الشركات العالمية
- توفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار
الاستثمارات في قطاع الدفاع
- 37 مليار ريال بحلول عام 2030
- 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي
نسبة توطين الإنفاق على الخدمات العسكرية
- 2 % في عام 2016
- 11.7 % في عام 2021
- 50 % بحلول 2030
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.