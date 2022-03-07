دعم المستثمرين في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أنها تسعى إلى تنويع منظومتها الصناعية التي تتسق مع الأهداف الوطنية بتوطين قطاع الصناعات العسكرية، واحتضان المستثمرين المرخص لهم بالعمل في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري داخل المدن الصناعية التابعة لها. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد السالم إن الهيئة تعتزم تطوير منتجات تحقق قيمة مضافة لجميع شركائها الصناعيين ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويُمكن لعمل المرأة. واستعرضت الهيئة خدماتها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ خلال جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي. وعرفت الزوار بحزمة من الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية، وفتح أفق أوسع لتوفير فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. المنتجات التي ستطورها «مدن»





منتجات تحقق قيمة مضافة لجميع شركائها الصناعيين



تتمثل في أراض صناعية وخدمية مكتملة المرافق



تبدأ من 1,700م²



منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة



تتراوح بين 200م2 و1,500م²



المنتجات تنتشر في 21 مدينة صناعية



الخدمات اللوجستية



خدمات التمويل ممثلة في:



منتجي أرض وقرض صناعي



مصنع وقرض



منتج أسس



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