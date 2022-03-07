شكرا لقرائتكم خبر دعم المستثمرين في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس خالد السالم إن الهيئة تعتزم تطوير منتجات تحقق قيمة مضافة لجميع شركائها الصناعيين ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويُمكن لعمل المرأة.
واستعرضت الهيئة خدماتها في تعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ خلال جناحها المشارك في معرض الدفاع العالمي. وعرفت الزوار بحزمة من الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية، وفتح أفق أوسع لتوفير فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
المنتجات التي ستطورها «مدن»
- منتجات تحقق قيمة مضافة لجميع شركائها الصناعيين
- تتمثل في أراض صناعية وخدمية مكتملة المرافق
- تبدأ من 1,700م²
- منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة
- تتراوح بين 200م2 و1,500م²
- المنتجات تنتشر في 21 مدينة صناعية
- الخدمات اللوجستية
- خدمات التمويل ممثلة في:
- منتجي أرض وقرض صناعي
- مصنع وقرض
- منتج أسس
كانت هذه تفاصيل خبر دعم المستثمرين في مجالات التصنيع الدفاعي والعسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.