شكرا لقرائتكم خبر استعراض الإنجازات السعودية في مجال الأقمار الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرف زوار معرض الدفاع العالمي على أهم إنجازات قطاع الفضاء في المملكة، والأقمار الصناعية السعودية وأنظمة الاستشعار عن بعد. وتشارك الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، بجناح في المعرض الدفاع العالمي لتعرف زوارها بمهامها وأدوارها ونشاطاتها وإنجازاتها وخططها الطموحة، ليكون لها دور محوري ورائد على صعيد تطوير التقنيات الفضائية، تماشيا مع أهداف رؤية 2030 التي تستهدف توطين الصناعات الدفاعية والفضائية كافة.

وتهدف «كاكست» من مشاركتها إلى إبراز الإنجازات التي حققتها في قطاع الفضاء نتيجة الدعم والاهتمام الكبيرين، اللذين يحظى بهما قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين وولي عهده، ومواكبتها آخر ما توصل له العالم في هذا المجال بما يعزز من مكانة المملكة عالميا ويزيد من تنافسيتها، تحقيقا لتطلعات القيادة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار. كما شارك في الجناح الخاص بالهيئة كل من: جامعة الملك عبدالعزيز بمشاريع طلابية فضائية مميزة، وشركة «تقنية الفضائية» لاستعراض برامجها وخدماتها التقنية الهادفة لتوطين صناعة الأقمار الصناعية.

محتويات جناج هيئة الفضاء

