استعراض الإنجازات السعودية في مجال الأقمار الصناعية

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وتهدف «كاكست» من مشاركتها إلى إبراز الإنجازات التي حققتها في قطاع الفضاء نتيجة الدعم والاهتمام الكبيرين، اللذين يحظى بهما قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين وولي عهده، ومواكبتها آخر ما توصل له العالم في هذا المجال بما يعزز من مكانة المملكة عالميا ويزيد من تنافسيتها، تحقيقا لتطلعات القيادة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار. كما شارك في الجناح الخاص بالهيئة كل من: جامعة الملك عبدالعزيز بمشاريع طلابية فضائية مميزة، وشركة «تقنية الفضائية» لاستعراض برامجها وخدماتها التقنية الهادفة لتوطين صناعة الأقمار الصناعية.
محتويات جناج هيئة الفضاء
- دور مركز التحليل والنمذجة والمحاكاة كإحدى القدرات التقنية المنشأة حديثا
- عرض محاكاة لكوكبة أقمار صناعية لرصد الأرض مع تحليل أدائها وفعاليتها
- مركز مراقبة الأجسام الفضائية
- التعريف ببرنامج مسار القدرات كأهم ممكنات قطاع الفضاء في المملكة
- مبادرات بناء القدرات البشرية الوطنية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء
- أبرز الحلول المبتكرة والخدمات التقنية بقطاع الفضاء
- تصوير ورصد الأرض وتتبع السفن باستخدام أنظمة استشعار عن بعد متطورة
- اكتشاف الجانب غير المرئي من القمر خلال الرحلة العلمية المشتركة مع الصين
- التعريف بسلسلة أقمارها الصناعية مثل قمر (SGS-1)
- تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية على نطاق Ka-Band
- قمر «شاهين سات» المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة
- سلسة أقمار سعودي سات، وهي «سعودي سات 5 أ» و«سعودي سات 5 ب» و«سعودي سات 4»
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