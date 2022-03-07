إنتاج طائرة اعتراضية بنظام أرضي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة Marss عن إطلاق طائرة اعتراضية تعمل بنظام أرضي بإمكانه استشعار التهديدات بواسطة طائرات بدون طيار (درون). ويتميز المنتج بكامل القدرة على التحكم الذاتي، وتمت جميع مراحل تصميمه وإنتاجه في الرياض.



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