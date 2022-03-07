البحرين: معرض الدفاع رافد لتعزيز الأمن والسلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة إن معرض الدفاع العالمي يعد مكسبا لإثراء حصيلة المعرفة العسكرية، ورافدا لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وخدمة السلام العالمي. وكان آل خليفة زار المعرض واطلع على أجنحته وشاهد خلالها معروضات الدول والشركات المصنعة للأسلحة وما تحتويه من منظومات ومعدات عسكرية جديدة ومتطورة. واستمع معاليه إلى شرح مفصل حول أحدث نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الدقيقة والمتقدمة‏ وما وصلت إليه الصناعة العسكرية والأنظمة الحديثة من تكنولوجيا ومعدات متطورة في جميع الصنوف العسكرية الدفاعية، مشيدا بمدى تقدم وتطور الصناعة الخليجية والتي أصبحت بحق تنافس الصناعات العالمية. كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية بزيارة للمعرض واطلع على مختلف الجهات العارضة، وما تقدمه من خدمات وأنظمة ومعدات.

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