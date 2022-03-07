تطوير خدمات الاتصالات ومنتجات الأقمار الصناعية

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ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون للاستفادة من شبكات stc وبنيتها التحتية الرقمية جنبا إلى جنب مع خدمات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاكتشاف الخيارات المتاحة لمنتجات الصور الفضائية التي تنتجها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتستهدف بها قطاع المؤسسات والمستهلكين، حيث تسهم في زيادة وتوسيع حجم الفرص في قطاعات السوق المختلفة وقطاعات العملاء في مجال خدمات الصور بما يخدم الاحتياجات الوطنية.
وسيتعاون الجانبان لاستثمار القدرات والخبرات المشتركة في التعاون البحثي والتقني، إضافة إلى إشراك مواردهما البشرية الشابة من المتخصصين في تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فضلا عن السعي لزيادة الحصة السوقية لكل طرف من خلال الأعمال المشتركة.
أهداف الاتفاقية
- التعاون في تطوير منتجات الأقمار الصناعية
- دعم مشاريع الاستشعار عن بعد
- رصد الأرض وعلوم الفضاء وتطبيقاته
- تطوير بوابة تفاعلية لمعالجة منتجات الصور الفضائية
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