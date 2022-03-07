تطوير خدمات الاتصالات ومنتجات الأقمار الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وstc أمس مذكرة تعاون في مجال تطوير خدمات الاتصالات وصور الأقمار الصناعية، وذلك على هامش أعمال المعرض بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية المهندس رياض سعيد معوض، ومدير عام التعاون الدولي والشراكات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأستاذ الدكتور حسن بن يحيى آل عايض.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون للاستفادة من شبكات stc وبنيتها التحتية الرقمية جنبا إلى جنب مع خدمات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاكتشاف الخيارات المتاحة لمنتجات الصور الفضائية التي تنتجها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتستهدف بها قطاع المؤسسات والمستهلكين، حيث تسهم في زيادة وتوسيع حجم الفرص في قطاعات السوق المختلفة وقطاعات العملاء في مجال خدمات الصور بما يخدم الاحتياجات الوطنية.

وسيتعاون الجانبان لاستثمار القدرات والخبرات المشتركة في التعاون البحثي والتقني، إضافة إلى إشراك مواردهما البشرية الشابة من المتخصصين في تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فضلا عن السعي لزيادة الحصة السوقية لكل طرف من خلال الأعمال المشتركة.

أهداف الاتفاقية

