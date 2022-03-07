حلول مبتكرة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم معرض الدفاع العالمي أبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات. وزار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة. وكان في استقبالهما ومرافقتهما في جولتهما، وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.



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